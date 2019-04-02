Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора
Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора
Терещенко подал заявление об отставке на прошлой неделе в связи с выходом на пенсию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве республики. По информации РБК, он был приближенным к семье Арашуковых.
Президент также освободил от должностей Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и
В конце января сенатора от