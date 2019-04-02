Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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