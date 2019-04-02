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17:14 (мск), источник: РИА Новости

Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Источник: AP 2019

Агентство пишет, что заявления Зеленского по внешней политике предполагают, что он, вероятно, займет более примирительную позицию по отношению к России.

«Однако полное сближение с Россией маловероятно… Нормализация отношений, вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы», — говорится в документе.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

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