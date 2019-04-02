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22:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Алжира ушел в отставку

Президент Абдель Азиз Бутефлика официально уведомил главу Конституционного Совета о своем решении прекратить свой срок полномочий Президента Республики, сообщает агентство Algeria press service.

Источник: AP 2019

Накануне администрация президента заявила о его уходе до 28 апреля, когда заканчивается срок его полномочий. Заявление последовало после публикаций в алжирских СМИ о том, что отставка может состояться 2 апреля. Основанием послужило сделанное в воскресенье вечером объявление о формировании состава временного правительства, которое могло бы заполнить вакуум власти после ухода президента.

82-летний президент Алжира находится у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике. Абдель Азиз Бутефлика собирался идти на пятый президентский срок, но отказался от этой идеи на фоне протестов.

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