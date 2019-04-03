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01:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Источник: РИА "Новости"

«Выбор алфавита — это не только выбор шаблона написания. Сегодня Казахстан не отстает от велений времени, соседние страны также выбрали латинскую графику, 90 процентов информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развивается наука и технология. Переход казахского языка на латиницу — один из ключевых этапов духовной модернизации», — заявил он.

Токаев отметил, что переход будет осуществляться плавно и поэтапно. В пример он привел газету «Егемен Казахстан», одна из страниц которой выходит на латинице. Также президент заявил, что ряд общественных организаций и коммерческих компаний Казахстана использует латинскую графику в своей работе.

«Также будет учитываться общественное мнение, преимущества и упущения при применении алфавита», — подчеркнул глава государства.

В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв, но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.

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