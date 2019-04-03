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02:50 (мск), источник: ТАСС

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Американский постпред при организации Кей Бейли Хатчисон отметила, что США должны иметь возможность сдерживать Россию в Черном море.

Источник: РИА "Новости"

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Об этом заявила во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начнется в среду в столице США.

Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море.
Кей Бейли Хатчисон
постпред НАТО

С ее точки зрения, выработанные НАТО шаги «чрезвычайно важны» для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону.

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По мнению представителя США, на данном этапе требуется «больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены», чтобы страны региона «были свободны от российского вмешательства». «Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым — это часть Украины», — заявила Хатчисон.

«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше», — добавила постпред. Она уточнила, что альянс собирается принять новый пакет мер, касающихся Черного моря, в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе.

Хатчисон также добавила, что США и страны — члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.

«Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России», — утверждала она.

«Мы обсудим нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего США вынуждены из него выходить. Сейчас мы должны быть способны подстроить наш [военный] потенциал под сдерживание нарушающих договор ракеты», — утверждает Хатчисон.

«Кроме того, мы будем обсуждать контртерроризм, Афганистан, — отметила она. — Мы должны убедиться, что в Афганистане не действуют террористические сети, которые могут распространить свое влияние на нашу или любую другую страну альянса».

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