В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Американский постпред при организации Кей Бейли Хатчисон отметила, что США должны иметь возможность сдерживать Россию в Черном море.
ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Американский постпред при организации Кей Бейли Хатчисон отметила, что США должны иметь возможность сдерживать Россию в Черном море.
Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Об этом заявила во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начнется в среду в столице США.
Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море.
С ее точки зрения, выработанные НАТО шаги «чрезвычайно важны» для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону.
По мнению представителя США, на данном этапе требуется «больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены», чтобы страны региона «были свободны от российского вмешательства». «Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым — это часть Украины», — заявила Хатчисон.
«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше», — добавила постпред. Она уточнила, что альянс собирается принять новый пакет мер, касающихся Черного моря, в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе.
Хатчисон также добавила, что США и страны — члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.
«Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России», — утверждала она.
«Мы обсудим нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД),
«Кроме того, мы будем обсуждать контртерроризм, Афганистан, — отметила она. — Мы должны убедиться, что в Афганистане не действуют террористические сети, которые могут распространить свое влияние на нашу или любую другую страну альянса».
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