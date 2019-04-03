КПРФ готовят к выборам будущего
Геннадию Зюганову ищут преемника.
Геннадию Зюганову ищут преемника.
Фонд «Петербургская политика» представил список из 20 политиков, которых эксперты назвали потенциальными преемниками Геннадия Зюганова. Среди них только 13 действующих членов ЦК КПРФ. Потенциальные сменщики называют председателя ЦК «работоспособным, генерирующим идеи лидером», подчеркивая, что
В число кандидатов в преемники Геннадия Зюганова эксперты внесли 20 человек. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не называет конкретный повод для подготовки доклада и отмечает, что предстоящее «75-летие Зюганова не стоит абсолютизировать». «Но я бы напомнил, что в советской истории не было генсеков, достигших 76-летнего возраста. Парадоксально, что до большего возраста дожили только Хрущев и Горбачев, которые к этому времени уже не занимали партийных постов. Плюс так или иначе тема транзита звучит в контексте Казахстана и отчасти России, поэтому руководству КПРФ требуется
Принцип, по которому отбирались потенциальные преемники Геннадия Зюганова, «достаточно формальный», говорит Михаил Виноградов. «У человека должен быть статус внутри партии или вовне. Это большая система, куда сложно зайти со стороны», — добавил он. В итоге в
Решение по изменению в руководящих органах партии формально не может быть принято раньше 2021 года, когда может пройти
Сергей Гаврилов, избиравшийся от КПРФ с 2005 года, сказал «Ъ», что знает Геннадия Зюганова уже 26 лет и считает его своим другом. «Даже больше: я считаю, что он является не просто руководителем, а идеологом, стратегом партии. В партии очень яркие люди, особенно в регионах, и он умеет находить общий язык, успокаивать, сплачивать людей, это уникальная способность. Я не представляю себе нормальную работу партии в его отсутствие», — добавил он. Сергей Гаврилов называет себя «православным ортодоксом» и подчеркивает, что сам не является членом КПРФ и никогда не планировал «заниматься чисто партийной работой: мне законодательной работы выше крыши». «Я вчера говорил Зюганову, что многие занимаются тем, что делят его место», — сказал «Ъ» включенный в «список кандидатов» глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. К попаданию в рейтинг фонда он относится «спокойно»: «Геннадий Зюганов обладает авторитетом и уйдет только тогда, когда сам этого захочет. Он привел меня в политику, и я отношусь к нему как к отцу».
Собеседники «Ъ» в КПРФ не исключают также, что вопрос о смене власти в партии, «если позволит ситуация», может быть отложен и приурочен не к текущему политическому моменту, в частности выборам 2021 года, а к 30-летнему юбилею КПРФ в 2023 году.
Максим Иванов, Наталья Корченкова