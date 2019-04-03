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07:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

КПРФ готовят к выборам будущего

Геннадию Зюганову ищут преемника.

Источник: РИА "Новости"

Фонд «Петербургская политика» представил список из 20 политиков, которых эксперты назвали потенциальными преемниками Геннадия Зюганова. Среди них только 13 действующих членов ЦК КПРФ. Потенциальные сменщики называют председателя ЦК «работоспособным, генерирующим идеи лидером», подчеркивая, что отчетно-выборный съезд планируется лишь в 2021 году, то есть в год следующих думских выборов. Но далеко не факт, что и на нем сменится лидер, возглавляющий КПРФ с 1993 года.

В число кандидатов в преемники Геннадия Зюганова эксперты внесли 20 человек. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не называет конкретный повод для подготовки доклада и отмечает, что предстоящее «75-летие Зюганова не стоит абсолютизировать». «Но я бы напомнил, что в советской истории не было генсеков, достигших 76-летнего возраста. Парадоксально, что до большего возраста дожили только Хрущев и Горбачев, которые к этому времени уже не занимали партийных постов. Плюс так или иначе тема транзита звучит в контексте Казахстана и отчасти России, поэтому руководству КПРФ требуется какая-то официальная позиция здесь», — говорит он. В то же время средний возраст «преемников Геннадия Зюганова» — а среди них «Петербургская политика» называет Леонида Зюганова, внука нынешнего лидера партии, главу фракции КПРФ в Мосгордуме, и ряд других молодых партийцев — 52 года. Далеко не все потенциальные преемники имеют партбилет, среди беспартийных — экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Принцип, по которому отбирались потенциальные преемники Геннадия Зюганова, «достаточно формальный», говорит Михаил Виноградов. «У человека должен быть статус внутри партии или вовне. Это большая система, куда сложно зайти со стороны», — добавил он. В итоге в шорт-листе кандидатов 13 человек, уже входящих в ЦК КПРФ, из них 11 — члены президиума ЦК. В ЦК не входит неожиданно избранный осенью 2018 года главой Хакасии первый секретарь рескома Валентин Коновалов (на прошедшем 30 марта пленуме он не сидел даже в президиуме наравне с остальным партийным начальством). Но эксперты называют его «кандидатом в преемники» наравне с другими партийными губернаторами. Среди кандидатов в лидеры партии все зампреды ЦК КПРФ. «Это совершенно искусственное исследование, — заявил “Ъ” зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.— У нас есть председатель партии, есть избранное руководство. В КПРФ не бывает преемников, у нас все решают съезд и пленум, преемники есть у партии власти». «У нас работоспособный, генерирующий идеи лидер, — заявил “Ъ” другой зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.— До ближайшего отчетно-выборного съезда три года, и вопрос можно не поднимать. Мы работаем вместе с молодежью — это Афонин, Новиков, Тайсаев, Исаков, у нас плеяда выходцев из комсомола».

Решение по изменению в руководящих органах партии формально не может быть принято раньше 2021 года, когда может пройти отчетно-выборный съезд (проходит один раз в пять лет). В конце 2021 года пройдут и выборы депутатов Госдумы, однако в контексте выборов важнее структура партийного списка, который в 2016 году оказался консервативным. Собеседники «Ъ» в КПРФ отмечали, что в него на проходные места помимо спонсоров включили много «старых политиков и выборы 2021 года могут пройти уже с принципиально новым списком уже по физиологическим причинам».

Сергей Гаврилов, избиравшийся от КПРФ с 2005 года, сказал «Ъ», что знает Геннадия Зюганова уже 26 лет и считает его своим другом. «Даже больше: я считаю, что он является не просто руководителем, а идеологом, стратегом партии. В партии очень яркие люди, особенно в регионах, и он умеет находить общий язык, успокаивать, сплачивать людей, это уникальная способность. Я не представляю себе нормальную работу партии в его отсутствие», — добавил он. Сергей Гаврилов называет себя «православным ортодоксом» и подчеркивает, что сам не является членом КПРФ и никогда не планировал «заниматься чисто партийной работой: мне законодательной работы выше крыши». «Я вчера говорил Зюганову, что многие занимаются тем, что делят его место», — сказал «Ъ» включенный в «список кандидатов» глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. К попаданию в рейтинг фонда он относится «спокойно»: «Геннадий Зюганов обладает авторитетом и уйдет только тогда, когда сам этого захочет. Он привел меня в политику, и я отношусь к нему как к отцу».

Собеседники «Ъ» в КПРФ не исключают также, что вопрос о смене власти в партии, «если позволит ситуация», может быть отложен и приурочен не к текущему политическому моменту, в частности выборам 2021 года, а к 30-летнему юбилею КПРФ в 2023 году.

Максим Иванов, Наталья Корченкова

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