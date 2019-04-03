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07:08 (мск), источник: Интерфакс

Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо неприкосновенности

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя презедентом Венесуэлы, решением Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы лишен парламентской неприкосновенности.

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«Преследование Гуайдо по закону официально санкционировано», — объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.

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Накануне Верховный суд Венесуэлы принял решение, в котором рекомендует НУС лишить спикера парламента Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, парламентской неприкосновенности.

В решении суда указывается, в частности, на нарушение Гуайдо запрета на его выезды за пределы Венесуэлы, после которого он посетил Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор и Парагвай с конца февраля по начало марта.

Решение ВС было принято после того, как генеральная прокуратура Венесуэлы объявила в четверг, что она лишила Гуайдо права занимать государственные должности в течение 15 лет. Эту меру лидер оппозиции назвал недействительной и отклонил ее.

После решения суда Хуан Гуайдо объявил, что теперь он опасается ареста или похищения спецслужбами.

«Они могут попытаться меня похитить. Вы знаете, как действует режим. Это даже не преследование, это инквизиция», — сказал он журналистам перед началом заседания НУС.

По словам оппозиционера, ни одна структура «не наделена полномочиями, дающими возможность лишать иммунитета или объявлять его недействительным, надо говорить о том, как оно есть».

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