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11:10 (мск), источник: ТАСС

Лори Лайтфут избрали мэром Чикаго

ТАСС, 3 апреля. Лори Лайтфут во вторник стала первой афроамериканкой, избранной на пост мэра Чикаго — третьего по величине города в США. Об этом сообщила газета Chicago Tribune.

Источник: AP 2019

В состоявшемся во вторник втором туре голосования за 56-летнюю Лайтфут свои голоса отдали почти 74% избирателей, отмечает издание. Соперницей Лайтфут была другая афроамериканка Тони Преквинкл.

Как пишет Chicago Tribune, Лори Лайтфут родилась в небогатой семье в штате Огайо. Училась сначала в Мичиганском, а потом в Чикагском университетах.

Лайтфут станет третьим по счету темнокожим мэром Чикаго после Гарольда Вашингтона (1983−1987) и Юджина Сойера (1987−1989) и второй женщиной на этом посту — в 1979 градоначальником была избрана Джейн Берн. Помимо этого, Лайтфут станет первой открытой лесбиянкой, занимающей кресло главы этого города.

После победы Лайтфут поблагодарила жителей Чикаго. «От всего сердца, спасибо. Сегодня вы сделали больше, чем вошли в историю. Вы создали движение за перемены», — заявила она во время своего выступления, слова из которого приводятся в ее Twitter.

Церемония приведения нового главы города к присяге запланирована на 20 мая.

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