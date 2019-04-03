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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в Россию

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел запрет на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ за исключением полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

Источник: РИА Новости

«Запрет (который действовал ранее — ред.) не распространялся на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые совершались воздушными судами, незарегистрированными в РФ, что создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку. Проектом акта (кабмина — ред.) предлагается установить запрет на совершение нерегулярных рейсов, перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, полетов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций ООН, ОБСЕ и МККК. Прошу поддержать», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе заседания правительства.

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После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «есть предложение поддержать предложение» Авакова. «Нет возражений? Спасибо, Арсен Борисович (Аваков — ред.)», — сказал Гройсман на заседании во время голосования за документ.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили ранее, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд «Киев — Москва», он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.

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