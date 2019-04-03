Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что они ранее «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве», и осуществили прямой авиаперелет в Москву. Он сообщил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы «сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором».
Между тем, сообщил министр, этот запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он «разрешил бы этим политикам полеты на кукурузниках Ан-2, и то в один конец». «Все должны понять, что никто не имеет права унижать украинское государство», — добавил он.
Гройсман также пообещал, что «такие ограничения будут действовать, пока Россия… не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну».
Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта из киевского аэропорта Жуляны прилетали в Москву, чтобы обсудить с российским руководством пути восстановления торгово-экономических связей, решение газовой проблемы и возможности создания совместного газотранспортного консорциума. Украинские политики были приняты председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, во встрече участвовал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал возбудить уголовное дело в отношении Бойко и Медведчука за незаконное пересечение границы, а премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков заявили о необходимости разбирательства по этому вопросу. В свою очередь пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что ведомство не имело оснований не пускать Бойко и Медведчука через границу.
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