Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Владимир Путин откроет новый автозавод
12-летний мальчик шесть лет носит на руках больного одноклассника в школу
Затравленной за откровенное фото учительнице предложили работу
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Активы Коломойского арестованы
Меркель обратилась к Порошенко после выборов
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Стало известно, кто «окольцевал» мать 5-ых детей Марию Порошину
Актёр Вадим Гемс скончался сегодня - причина
В чем хранить косметику: 6 стильных органайзеров и сумок
Шесть знаменитостей, которые не дают интервью
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
15Хроника Даманского конфликта
13:01 (мск), источник: ТАСС

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Такое решение было принято в среду на заседании правительства по инициативе министерства внутренних дел Украины.

Источник: Reuters

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что они ранее «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве», и осуществили прямой авиаперелет в Москву. Он сообщил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы «сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором».

Между тем, сообщил министр, этот запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он «разрешил бы этим политикам полеты на кукурузниках Ан-2, и то в один конец». «Все должны понять, что никто не имеет права унижать украинское государство», — добавил он.

Гройсман также пообещал, что «такие ограничения будут действовать, пока Россия… не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну».

Новость
Газ в обход Петра Порошенко

Полет в Москву

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта из киевского аэропорта Жуляны прилетали в Москву, чтобы обсудить с российским руководством пути восстановления торгово-экономических связей, решение газовой проблемы и возможности создания совместного газотранспортного консорциума. Украинские политики были приняты председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, во встрече участвовал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал возбудить уголовное дело в отношении Бойко и Медведчука за незаконное пересечение границы, а премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков заявили о необходимости разбирательства по этому вопросу. В свою очередь пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что ведомство не имело оснований не пускать Бойко и Медведчука через границу.

Выборы на Украине
2 апреляТимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов
2 апреляСоветник Зеленского не видит смысла устраивать «собачьи бои» с Порошенко
2 апреляЗеленский получил 30,24% голосов на выборах президента Украины после подсчета 98,3% протоколов
 Немцы назвали советский штурмовик "мясорубкой" и "бетонным самолетом"
Почему в России бензин стоит 43 рубля, а в Казахстане 28 рублей
Песков удивился данным о том, что у россиян нет денег на обувь
Прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии» на юбилее города
Трамп перепутал страну рождения своего отца
Цены на бензин перестали сдерживать
Роструд напомнил о длинных майских каникулах
Следствие назвало версии взрыва в военной академии Петербурга
Спорт
В зимних видах открылась перспектива Результаты, показанные российскими спортсменами в завершающемся зимнем сезоне, формально можно трактовать как не такие уж грандиозные
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Абсолютно новый Ford Kuga: чего не получат россияне? Новости об автомобилях марки Ford теперь носят для россиян чисто теоретический характер: этим летом марка покинет российский рынок
Кино
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club Тестя со сцены поздравил Гарик Харламов
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Зейналова рассказала, как изменил ее жизнь диагноз «аутизм» у дочери Признание телеведущая приурочила ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь