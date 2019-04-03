Путин поручил правительству и ФСБ заняться борьбой с теневым оборотом наличных на рынках

Как сообщили «Интерфаксу» два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение, адресованное главе правительства и директору ФСБ, было дано главой государства после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором раскрываются подробности финансирования «серого» импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки.
По словам одного из источников, само письмо направлено в конце января, а поручение президента датировано концом февраля.
Как сообщалось, в середине января ЦБ уже подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных переводов физлиц за границу. К признакам таких сомнительных операций ЦБ отнес переводы через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники.
К таким точкам относятся и рынки. По словам источника «Интерфакса», в своем письме Путину глава ЦБ сообщает, что регулятор выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках объемом не менее 10 млрд рублей ежемесячно.
Отправление средств осуществлялось из точек неподалеку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Киргизии и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама.
Вопросы к «Садоводу», «Москве» и «Фуд Сити»
По словам собеседника «Интерфакса», Набиуллина в своем письме указала, что этот нелегальный механизм использовался для ухода от налогов большинства арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка».
Версию с каналом «серого» импорта из Китая и Вьетнама с перевалкой товаров в Киргизии и Казахстане поддерживает расхождение официальной таможенной статистики по товарообороту между странами, говорится в письме.
ЦБ отмечает неприменение контрольно-кассовой техники на этих рынках даже тогда, когда эта техника поставлена на учет в налоговых органах. По словам источника, Набиуллина для борьбы с теневой деятельностью предложила главе государства дать поручения ФНС по усилению контроля за контрольной кассовой техникой, а МВД — по ужесточению контроля за исполнением миграционного законодательства.
Источник также сообщил, что первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов дал поручение Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и МВД с участием ЦБ проработать вопрос применения ККТ субъектами, которые работают на российских рынках.
Собеседник «Интерфакса» рассказал, что ФНС предлагает проработать вопрос пересмотра критериев освобождения от применения ККТ: сейчас, как показал анализ налоговиков, на территории крупных рынков контрольно-кассовая техника практически не применяется. Если раньше это было оправдано сложностями подключения рынков к электросетям и интернету, то теперь условия изменились, отмечает ФНС.
Действующие исключения для рынков
Действующая редакция закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» позволяет бизнесу не применять ККТ при торговле на рынках и ярмарках за исключением ряда случаев, определенных законодательно. В частности, необходимо обязательно применять технику в отдельных магазинах, павильонах внутри рынка или при реализации определенных групп товаров. Тем не менее, действующий закон позволяет продавать многие виды товаров, не отражая операции с помощью ККТ.
ЦБ уже выделял известные московские рынки как участников системы незаконных финансовых операций.
Так, в апреле 2018 года глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявил, что оборот самых крупных столичных рынков составляет порядка 600 млрд рублей в месяц, сообщало РБК. При этом, по данным ЦБ, большая часть этой суммы на банковские счета не зачислялась, зато на эти средства закупалась и переводилась за рубеж криптовалюта.
Обыски на московских рынках
В марте источники «Интерфакса» сообщали, что на столичных рынках «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва» правоохранительные органы провели рейды.
В ГУ МВД по Москве позднее пояснили, что полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства. При этом в управлении опровергли сообщения СМИ о том, что на рынках при обысках было найдено оборудование для майнинга криптовалют.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.