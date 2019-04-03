Закон о хостелах вступит в силу 1 октября
Парламентарии из Госдумы и Совфеда пришли к единому мнению относительно даты.
Парламентарии из Госдумы и Совфеда пришли к единому мнению относительно даты.
Депутаты Госдумы вместе с коллегами из Совета Федерации договорились о дате вступления в силу закона, запрещающего размещение хостелов в жилых домах. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2019 года. Решение было принято в рамках согласительной комиссии, созданной парламентариями. За решение перенести на октябрь дату вступления в силу нового закона проголосовало большинство депутатов и сенаторов.
О достигнутых договоренностях сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и
«Думаю, завтра на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления», — приводит ее слова ТАСС.
Законопроект о хостелах был принят Госдумой в начале марта. В Совете Федерации поддержали концепцию этой инициативы, однако предложили депутатам изменить дату вступления в силу новых правил. Изначально предполагалось, что новый закон начнет работать с 1 июля 2019 года. В результате, была создана специальная согласительная комиссия, в которую вошли пять депутатов Госдумы и пять членов Совета Федерации. К началу апреля в согласительной комиссии не пришли к единому мнению относительно даты запуска закона. 1 апреля работа комиссии была продлена до 10 апреля.
В законе о хостелах предполагается, что владельцы гостиниц такого типа смогут продолжить свое дело, только если они добьются перевода жилого многоквартирного дома в нежилой фонд и выполнят ряд установленных требований по переоборудованию своих хостелов.
Социологический опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что большинство россиян поддерживают запрет на размещение хостелов в жилых домах. Такого мнения придерживались 70% опрошенных. При этом 80% жителей Москвы и