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18:23 (мск), источник: Daily Storm

Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

Парламентарии из Госдумы и Совфеда пришли к единому мнению относительно даты.

Депутаты Госдумы вместе с коллегами из Совета Федерации договорились о дате вступления в силу закона, запрещающего размещение хостелов в жилых домах. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2019 года. Решение было принято в рамках согласительной комиссии, созданной парламентариями. За решение перенести на октябрь дату вступления в силу нового закона проголосовало большинство депутатов и сенаторов.

О достигнутых договоренностях сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва». Перед началом заседания согласительной комиссии Хованская отметила, что никто из парламентариев не предложил другую дату начала действия закона.

«Думаю, завтра на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления», — приводит ее слова ТАСС.

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Законопроект о хостелах был принят Госдумой в начале марта. В Совете Федерации поддержали концепцию этой инициативы, однако предложили депутатам изменить дату вступления в силу новых правил. Изначально предполагалось, что новый закон начнет работать с 1 июля 2019 года. В результате, была создана специальная согласительная комиссия, в которую вошли пять депутатов Госдумы и пять членов Совета Федерации. К началу апреля в согласительной комиссии не пришли к единому мнению относительно даты запуска закона. 1 апреля работа комиссии была продлена до 10 апреля.

В законе о хостелах предполагается, что владельцы гостиниц такого типа смогут продолжить свое дело, только если они добьются перевода жилого многоквартирного дома в нежилой фонд и выполнят ряд установленных требований по переоборудованию своих хостелов.

Социологический опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что большинство россиян поддерживают запрет на размещение хостелов в жилых домах. Такого мнения придерживались 70% опрошенных. При этом 80% жителей Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что их беспокоит проблема размещения хостелов в многоквартирных домах. Главные претензии людей сводятся к нескольким ключевым проблемам: большому количеству посторонних людей и шумным компаниям постояльцев.

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