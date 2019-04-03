Кремль попросил Росстат разъяснить данные о том, что трети семей в РФ не хватает денег на обувь

Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры?
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
«Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», — сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие данные Росстата.
Ранее РБК опубликовало данные исследования Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тыс. домохозяйств. Согласно данным опроса, минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое.
При этом почти 80% россиян испытывают финансовые трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости. 10% опрошенных сообщили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы два раза в неделю, 20% экономят на овощах и фруктах, более 35% не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.
Половина опрошенных сообщила, что не может себе позволить раз в год ездить куда-либо в отпуск на неделю. Каждая четвертая семья не может пригласить к себе гостей на празднование дня рождения или Нового года.