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14:19 (мск), источник: RNS

Штаб Зеленского выдвинул Порошенко восемь требований

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинул главе государства Петру Порошенко ряд требований, следует из сообщения «Команды Зеленского» в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

В штабе отметили, что требования выдвинуты после ознакомления с заявлением Порошенко, сказавшего, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него в первом туре выборов.

От украинского президента, в частности, потребовали до завершения срока своего пребывания на посту главы государства обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах; отозвать свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и вместо этого поручить коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов.

Кроме того, в штабе Зеленского потребовали от Порошенко лишить Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также раскрыть перечень своих офшорных компаний и банков, в которых эти компании имеют счета.

Всего было озвучено восемь требований.

31 марта состоялся первый тур президентских выборов на Украине. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей для победы. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, согласно последним данным украинского ЦИК, выходят Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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