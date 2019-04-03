Американские сенаторы готовят новые санкции против России
Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен предлагают запретить операции с российским госдолгом, ввести ограничения против банков и заморозить активы.
Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен предлагают запретить операции с российским госдолгом, ввести ограничения против банков и заморозить активы.
Согласно законопроекту, названному DETER Act («Сдерживающий акт»), директор нацразведки США должен в течение 30 дней после любых федеральных выборов определить, было ли вмешательство в процедуру со стороны России или других зарубежных стран.
По информации Reuters, предлагаемые санкции,
Коснутся ограничения и имущества россиян из санкционного списка. Это могут быть как политики, так и бизнесмены.
Как отмечает Reuters, законопроект в первую очередь направлен против России, но также в нем отмечается, что в качестве потенциальных источников угроз разведка США также рассматривает Китай, Иран и Северную Корею.
Рубио и Ван Холлен впервые представили DETER Act в январе 2018 года. Однако на рассмотрение Конгресса США документ не выносился. Он был направлен в комитет по банковским делам и
Конгрессмены вновь заговорили о необходимости новых санкций после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года. В Вашингтоне поведение президента на саммите многие сочли предательством интересов страны
Нефтегазовые компании США выступали против ужесточения санкций, поскольку новые ограничения могут негативно сказаться на их инвестициях в Россию, писал прошлым летом Reuters.
Ринат Таиров