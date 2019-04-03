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15:45 (мск), источник: Forbes

Американские сенаторы готовят новые санкции против России

Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен предлагают запретить операции с российским госдолгом, ввести ограничения против банков и заморозить активы.

Источник: AP 2019

Сенаторы в среду представят законопроект о новых санкциях против России, сообщает Reuters. Документ предусматривает жесткие меры за вмешательство в американские выборы и должен предостеречь Москву от будущих попыток повлиять на процесс, отмечает агентство.

Что предлагают сенаторы

Согласно законопроекту, названному DETER Act («Сдерживающий акт»), директор нацразведки США должен в течение 30 дней после любых федеральных выборов определить, было ли вмешательство в процедуру со стороны России или других зарубежных стран.

Если такое вмешательство выявлено, Конгресс может ввести санкции в течение 10 дней. Согласовывать ограничения с президентом США, согласно документу, не требуется.

По информации Reuters, предлагаемые санкции, во-первых, коснутся российских госбанков, а также госкорпорации ВЭБ. РФ.

Во-вторых, документ запрещает любые операции с российским суверенным долгом, гособлигациями и взаимодействие со структурами, которые принадлежат или контролируются правительством России.

В-третьих, сенаторы требуют заморозить любые активы на территории США, принадлежащие российским энергетическим и оборонным компаниям, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Коснутся ограничения и имущества россиян из санкционного списка. Это могут быть как политики, так и бизнесмены.

Как отмечает Reuters, законопроект в первую очередь направлен против России, но также в нем отмечается, что в качестве потенциальных источников угроз разведка США также рассматривает Китай, Иран и Северную Корею.

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Долгий путь законопроекта

Рубио и Ван Холлен впервые представили DETER Act в январе 2018 года. Однако на рассмотрение Конгресса США документ не выносился. Он был направлен в комитет по банковским делам и жилищно-городским вопросам, где прошел три слушания. Последнее — в декабре прошлого года.

Конгрессмены вновь заговорили о необходимости новых санкций после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года. В Вашингтоне поведение президента на саммите многие сочли предательством интересов страны из-за чересчур мягкого поведения Трампа в отношении Путина и его веры словам президента России, что Москва не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Нефтегазовые компании США выступали против ужесточения санкций, поскольку новые ограничения могут негативно сказаться на их инвестициях в Россию, писал прошлым летом Reuters.

Ринат Таиров

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Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

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