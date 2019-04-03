«Любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения»
Москва раскритиковала планы альянса помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив.
Москва раскритиковала планы альянса помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив.
Усиление активности НАТО в Черном море не укрепит безопасность в регионе и сопряжено с дополнительными рисками. Об этом заявил в среду заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя планы Североатлантического альянса, которые обсуждаются
«Наши позиции ясны: любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения. Они не укрепят безопасность ни региона, ни НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками», — заявил в среду Александр Грушко. И добавил: «Если потребуются с нашей стороны дополнительные
По словам замглавы МИД РФ, ответственность за безопасность в Черном море должны нести сами государства региона — и «для этого существуют соответствующие механизмы». Господин Грушко выразил надежду, что все стороны будут соблюдать конвенцию Монтрё, исключающую милитаризацию Черного моря. Напомним, принятая в 1936 году конвенция определяет режим использования судами черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Документ не накладывает никаких ограничений на торговые суда любых стран — они могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. Для военных же кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. В частности, пребывание кораблей нечерноморских государств в акватории ограничено 21 днем.
Корабли стран—членов НАТО регулярно посещают черноморские порты. Так, 1 апреля в порту Одессы пришвартовались испанский фрегат F81 «Санта-Мария» и канадский FHH333 «Торонто» — они прибыли в акваторию Черного моря для участия в маневрах PASSEX. В марте в порту Одессы были пришвартованы корабли (фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti) другого члена НАТО — Турции. Регулярны и походы американских кораблей. В январе, например, в Черном море находились ракетный эсминец «Дональд Кук» и десантный корабль морской пехоты ВМС США «Форт Макгенри».
Однако власти США отмечают, что нынешнего уровня присутствия в акватории недостаточно. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, рассказывая о повестке двухдневного заседания министров иностранных дел стран НАТО, заявила:
Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИДов. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного (за ситуацией в акватории.— «Ъ»). В то же время большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море.
Госпожа Хатчисон особо отметила важность того, чтобы «в Черном море была обеспечена безопасность Румынии, Болгарии, Украины и Грузии, это касается как их судов, так и побережья».
Напомним, ситуация в акватории Черного и Азовского морей обострилась 25 ноября прошлого года, когда у берегов Крыма российские пограничные корабли преградили путь двум катерам и буксиру ВМС Украины. По мнению Москвы, инцидент произошел в российских территориальных водах и украинские корабли незаконно пересекли границу РФ. В Киеве парировали:
«Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна», — сказал в среду
Павел Тарасенко