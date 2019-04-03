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18:36 (мск), источник: Коммерсантъ

«Любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения»

Москва раскритиковала планы альянса помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив.

Усиление активности НАТО в Черном море не укрепит безопасность в регионе и сопряжено с дополнительными рисками. Об этом заявил в среду заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя планы Североатлантического альянса, которые обсуждаются 3—4 апреля на министерской встрече в Вашингтоне. Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон анонсировала принятие пакета мер, предусматривающего, в частности, вхождение в Черное море большего числа кораблей стран альянса, «чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив».

«Наши позиции ясны: любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения. Они не укрепят безопасность ни региона, ни НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками», — заявил в среду Александр Грушко. И добавил: «Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем».

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По словам замглавы МИД РФ, ответственность за безопасность в Черном море должны нести сами государства региона — и «для этого существуют соответствующие механизмы». Господин Грушко выразил надежду, что все стороны будут соблюдать конвенцию Монтрё, исключающую милитаризацию Черного моря. Напомним, принятая в 1936 году конвенция определяет режим использования судами черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Документ не накладывает никаких ограничений на торговые суда любых стран — они могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. Для военных же кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. В частности, пребывание кораблей нечерноморских государств в акватории ограничено 21 днем.

Корабли стран—членов НАТО регулярно посещают черноморские порты. Так, 1 апреля в порту Одессы пришвартовались испанский фрегат F81 «Санта-Мария» и канадский FHH333 «Торонто» — они прибыли в акваторию Черного моря для участия в маневрах PASSEX. В марте в порту Одессы были пришвартованы корабли (фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti) другого члена НАТО — Турции. Регулярны и походы американских кораблей. В январе, например, в Черном море находились ракетный эсминец «Дональд Кук» и десантный корабль морской пехоты ВМС США «Форт Макгенри».

Однако власти США отмечают, что нынешнего уровня присутствия в акватории недостаточно. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, рассказывая о повестке двухдневного заседания министров иностранных дел стран НАТО, заявила:

Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИДов. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного (за ситуацией в акватории.— «Ъ»). В то же время большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море.

Госпожа Хатчисон особо отметила важность того, чтобы «в Черном море была обеспечена безопасность Румынии, Болгарии, Украины и Грузии, это касается как их судов, так и побережья».

Напомним, ситуация в акватории Черного и Азовского морей обострилась 25 ноября прошлого года, когда у берегов Крыма российские пограничные корабли преградили путь двум катерам и буксиру ВМС Украины. По мнению Москвы, инцидент произошел в российских территориальных водах и украинские корабли незаконно пересекли границу РФ. В Киеве парировали: во-первых, это не российские воды, а во-вторых, украинские суда в любом случае имели право на проход. Так или иначе, российская сторона задержала три судна и находившихся на них моряков, которые до сих пор остаются под стражей.

«Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна», — сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление НАТО о планах отправить корабли в Керченский пролив. По его словам, решение о пропуске кораблей альянса в Азовское море может быть принято только после поступления соответствующего запроса: «Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос, и гипотетически я бы не стал рассуждать».

Экс-командующий Северным флотом (1999−2001) адмирал Вячеслав Попов заверил агентство «РИА Новости»: цель увеличения группировки НАТО — оказание давления на РФ, «но сегодня альянс вряд ли пойдет на силовой сценарий против России в Черном море из-за существующего соотношения сил». «Демонстрация сил возможна — пожалуйста, пусть демонстрируют в нейтральных водах», — добавил господин Попов. «Иначе как пустой бравадой подобные заявления не назовешь. Есть правила прохождения по Керченскому проливу, есть международные соглашения, есть законодательство и есть государственные границы, нарушать которые никто не имеет права — ни Украина, ни НАТО», — отметил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в разговоре с агентством ТАСС.

Павел Тарасенко

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