Украина останавливает чартеры
А Россия предлагает восстановить регулярное авиасообщение.
А Россия предлагает восстановить регулярное авиасообщение.
Вслед за регулярным Украина запретила и чартерное авиасообщение с Россией — после того как Москву посетили представители оппозиционной партии Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Сохранить возможность полетов правительство страны предлагает лишь для миссий международных организаций. Россия в ответ предлагает вернуть авиасообщение в норму — как на регулярной, так и на чартерной основе.
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Красный Крест.
С предложением о внесении соответствующих изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины выступил в ходе заседания правительства 3 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, решение было принято по итогам анализа перелета кандидата в президенты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука, которые 22 марта посетили Россию и провели переговоры с Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. «Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил надлежащее одобрение ФСБ РФ на такой прямой перелет, прямым перелетом Киев—Москва прибыл на переговоры с премьером страны-агрессора», — сообщил господин Аваков.
Украина еще в сентябре 2015 года приняла решение о запрете полетов в города Украины российским авиакомпаниям, включенным в украинский санкционный список, а также запретила авиатранзит, если на борту есть товары военного, двойного назначения или российская военная живая сила. Россия приняла зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний, а впоследствии был запрещен и транзит.
«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме, — сообщили “Ъ” в Росавиации.— Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров».
Наталья Скорлыгина, Герман Костринский
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