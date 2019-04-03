КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста

Отказное определение КС РФ опубликовано на сайте суда.
Как следует из документа, авторы запроса утверждали, что повышение пенсионного возраста не отвечает критериям социального государства, изменения в закон приняты без социально-экономических и демографических исследований, они допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Суд добавил, что, изучив запрошенные из различных государственных органов и научных организаций материалы, он пришел к выводу, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, но мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными. В то же время, отметил суд, добросовестность анализа этих мнений находится за пределами вопроса о конституционности правовых норм.
КС также подчеркнул, что Конституция РФ не регулирует порядок работы с поправками к законопроектам, добавив, что требование досконального обоснования отрицательного отношения к поправкам затрудняло бы работу парламента.
Помимо этого, суд отметил, что парламентское большинство, реализовав свое преимущество при голосовании, несет риск утраты доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных мер. При этом органы власти несут политическую ответственность перед народом, в интересах которого и должны приниматься решения, даже не встречающие поддержки значительной части граждан.
Суд заключил, что в поставленных депутатами перед КС РФ вопросах отсутствует неопределенность, поскольку Конституция не исключает возможности федерального законодателя повысить пенсионный возраст.
«Вопрос же о целесообразности данной меры — как предполагающий по существу оценку ее социально-экономической обоснованности в контексте проводимой государственной политики, а также демографических и иных факторов — не может быть разрешен Конституционным судом Российской Федерации; иное выходило бы за пределы его компетенции», — говорится в отказном определении.
Запрос депутатов не подлежит дальнейшему рассмотрению.