За свой счет: МВД предложило изменить условия депортации мигрантов
Иностранцы сами должны оплачивать затраты на выдворение из России, считают в ведомстве.
Иностранцы сами должны оплачивать затраты на выдворение из России, считают в ведомстве.
Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, в котором предложило обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию и административное выдворение. Сейчас депортированному иностранному гражданину запрещено возвращаться в Россию до тех пор, пока он не оплатит затраты из федерального бюджета на выдворение.
МВД отмечает, что сейчас в законе нет нормы, которая бы обязывала мигрантов оплачивать свою депортацию, изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
В пояснительной записке к проекту закона ведомство ссылается на законодательство Австралии, пояснения опубликовали на сайте нормативных правовых актов. Согласно австралийскому закону о миграции 1958 года, иностранный гражданин обязан возместить Австралии расходы по выдворению и депортации, такие траты рассматриваются как долг иностранца перед государством.
Принятие закона об обязательстве мигрантов платить за свою депортацию не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечает МВД. В ведомстве также отметили, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям других международных договоров.
В январе в МВД сообщили, что по состоянию на начало 2019 года в России находится около 9,7 миллиона иностранных граждан, этот показатель увеличился почти на полмиллиона по сравнению с прошлым годом. Большинство находящихся в стране иностранцев — граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, а основные цели въезда в Россию — частные поездки и работа по найму.
Более половины всех трудовых мигрантов находятся в Москве, Московской области,
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