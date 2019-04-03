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17:20 (мск), источник: РИА Новости

В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Группа американских сенаторов представила Конгрессу новую версию законопроекта о санкциях за вмешательство в выборы.

Источник: AP 2019

Он, в частности, предполагает блокировку активов «двух или более» крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

В проекте предусмотрена и более мягкая мера — ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

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Документ предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор. Также предполагается блокировать активы иностранцев, которые инвестируют в российский энергетический рынок.

Кроме того, предлагается отказывать во въезде в страну «любым высокопоставленным иностранным политическим лицам или олигархам», которые, по мнению исполнительной власти, вмешивались в выборы в США.

Как отмечается в тексте документа, глава минфина должен заблокировать все активы и транзакции организаций, связанных с оборонным и разведывательным сектором России, то есть «являются их частью или действуют в их интересах или от их имени».

Ограничения предлагается внести до подтверждения того, что Москва не «вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд».

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Обвинения во вмешательстве в выборы

В марте Минюст США опубликовал основные выводы спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам почти двухлетнего «российского расследования» — дела о «вмешательстве Москвы в американские выборы» и «сговоре Трампа с Россией».

Мюллер обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. При этом подчеркивается, что ни Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли.

В Кремле обвинения в адрес Москвы назвали несостоятельными и безосновательными.

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