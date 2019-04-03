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18:32 (мск), источник: Ведомости

Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

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17
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17
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«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», — сказал министр.

31 марта на Украине прошли выборы президента. В первом туре никому из кандидатов победить не удалось, а во второй вышли Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко. По результатам обработки 99,99% протоколов первый набрал 30,24% голосов, второй — 15,95%.

Кремль после первого тура выборов заявил, что следит за заявлениями кандидатов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, российские власти хотели бы видеть у руля Украины партию не войны, а «силы, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей».

Зеленский отпраздновал победу в первом туре, сыграв партию в пинг-понг
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1 апреля© Ньюстюб
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