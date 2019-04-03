Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», — сказал министр.
31 марта на Украине прошли выборы президента. В первом туре никому из кандидатов победить не удалось, а во второй вышли Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко. По результатам обработки 99,99% протоколов первый набрал 30,24% голосов, второй — 15,95%.
Кремль после первого тура выборов заявил, что следит за заявлениями кандидатов. По словам