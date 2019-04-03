В партии Порошенко заявили об отказе от дебатов с Зеленским на стадионе

По ее словам, Порошенко — европеец и на стадионе не станет встречаться с конкурентом по президентской гонке. «Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — сказала она 3 апреля в эфире «Общественного ТВ».
На стадион к Зеленскому может прийти только президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и сыграть в футбол.
Мария Ионовадепутат Верховной рады от фракции «Блока Петра Порошенко»
Ранее 3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на самой крупной арене Киева. На принятие решения он дал действующему украинскому лидеру 24 часа, запустив на своей странице в Facebook специальный таймер.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что кандидата Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей. Порошенко получил 15,93% голосов. Далее идут лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,39%) и представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,67%).
Второй тур президентских выборов, в который прошли Зеленский и Порошенко, запланирован на 21 апреля, так как никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов.
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