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21:52 (мск), источник: Известия

В партии Порошенко заявили об отказе от дебатов с Зеленским на стадионе

Украинский лидер Петр Порошенко не станет участвовать в дебатах с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Мария Ионова.

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По ее словам, Порошенко — европеец и на стадионе не станет встречаться с конкурентом по президентской гонке. «Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — сказала она 3 апреля в эфире «Общественного ТВ».

На стадион к Зеленскому может прийти только президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и сыграть в футбол.
Мария Ионова
депутат Верховной рады от фракции «Блока Петра Порошенко»
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Ранее 3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на самой крупной арене Киева. На принятие решения он дал действующему украинскому лидеру 24 часа, запустив на своей странице в Facebook специальный таймер.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что кандидата Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей. Порошенко получил 15,93% голосов. Далее идут лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,39%) и представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,67%).

Второй тур президентских выборов, в который прошли Зеленский и Порошенко, запланирован на 21 апреля, так как никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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