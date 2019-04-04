Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству
Турции надо выбрать — хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс.
«Приобретение Турцией за $2,5 млрд систем ПВО С-400 у России представляет серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса. Сам факт, что Турция продвигается с реализацией этого плана даже после того, как Соединенные Штаты сделали доступными (для Турции — ИФ) системы ПРО Patriot, вызывает глубокую обеспокоенность», — сказал Пенс.
Ранее на этой неделе, напомнил он, Пентагон ясно обозначил, что в случае приобретения Турцией российской системы ПВО С-400 ей грозит исключение из программы по продаже истребителей F-35.
«Это нанесет ущерб не только обороноспособности Турции, но и повредит турецким производителям комплектующих, которые участвуют в этой программе», — отметил
Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.
Однако как считают наблюдатели, в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
Аналитики и военные чиновники считают, что
США пытаются отговорить Анкару от покупки С-400, предлагая взамен систему ПРО Patriot.
Однако Анкара неоднократно заявляла, что не откажется от закупки российских ЗРС.
«Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения», — заявил министр на Атлантическом совете. Он добавил, что Турция намерена использовать С-400 отдельно от систем НАТО и имеет на это полное право.
США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
При этом представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с
Накануне российский военный эксперт, академик Алексей Арбатов заявлял, что Турция может отказаться от покупки С-400, если США поставят Анкаре жесткий ультиматум или пригрозят экономическими санкциями.
ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.