Британские парламентарии поддержали законопроект о продлении Brexit

Законопроект, предложенный парламентариями Иветтой Купер и Оливером Летвином, получил в поддержку 312 голосов, в то время как 311 членов Палаты общин проголосовали против.
Другой законопроект, автором которого также выступает член Лейбористской партии Купер, призванный исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, также прошел голосование.
«За» законопроект проголосовали 315 парламентариев, «против» выступили 310 человек.
Теперь законопроекты будут рассмотрены на уровне комитетов, после чего позже в среду они снова будут вынесены на голосование.
Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.