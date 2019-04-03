Генсек НАТО назвал причины падения Берлинской стены
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Берлинская стена пала
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Берлинская стена пала
Берлинская стена пала, потому что идеи и ценности тех, кто ее воздвиг, были менее сильны, чем наши.
В своем выступлении он также упомянул, что перед входом в
В этом же выступлении генсек
Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом.
Он прибыл в США для участия в мероприятиях, приуроченных к 70-летию юбилея НАТО. 4 апреля в Вашингтоне пройдет заседание Североатлантического совета.
Берлинская стена была построена на территории ГДР вокруг Западного Берлина. Она просуществовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года и не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая ее протяженность составляла 155 км. В ноябре 2019 года будет отмечаться 30 лет со дня падения Стены. Тогда в состав ФРГ вошли ГДР и Западный Берлин.