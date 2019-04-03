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22:58 (мск), источник: Известия

Генсек НАТО назвал причины падения Берлинской стены

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Берлинская стена пала из-за того, что западные идеи были сильнее восточных. Об этом он заявил 3 апреля в конгрессе США, сообщает «РИА Новости».

Берлинская стена пала, потому что идеи и ценности тех, кто ее воздвиг, были менее сильны, чем наши.
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО
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В своем выступлении он также упомянул, что перед входом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе установлен фрагмент Берлинской стены, которая, по его словам, была призвана «держать людей внутри, а идеи снаружи». Столтенберг добавил, что НАТО основали люди, у которых была решимость «противостоять экспансии СССР, и ни один союзник альянса не подвергся нападению другой страны».

В этом же выступлении генсек Северо-Атлантического альянса поставил в один ряд руководителя Советского союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).

Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом.
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО

Он прибыл в США для участия в мероприятиях, приуроченных к 70-летию юбилея НАТО. 4 апреля в Вашингтоне пройдет заседание Североатлантического совета.

Берлинская стена была построена на территории ГДР вокруг Западного Берлина. Она просуществовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года и не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая ее протяженность составляла 155 км. В ноябре 2019 года будет отмечаться 30 лет со дня падения Стены. Тогда в состав ФРГ вошли ГДР и Западный Берлин.

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