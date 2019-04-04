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02:03 (мск), источник: Интерфакс

Украинское телевидение назвало препятствия для дебатов на стадионе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести предвыборные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Источник: Reuters

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона «Олимпийский», но это пока нельзя назвать предвыборными дебатами кандидатов в президенты, передает украинский интернет-телеканал «Громадське».

Отмечается, что на телеканале «Суспильном» ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии Украины о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты.
пресс-служба телеканала
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Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

31 марта Петр Порошенко заявлял, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. В свою очередь кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что готов прийти на дебаты с действующим президентом, вышедшим с ним во второй тур, Порошенко.

Позднее Зеленский написал обращение и опубликовал видеоролик, в котором подтвердил готовность прийти на дебаты с Порошенко при условии, что они будут проходить на НСК «Олимпийский». Однако в пресс-службе стадиона сообщили, что Государственному предприятию НСК «Олимпийский» пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Тем временем Порошенко запустил голосование в Telegram на тему, стоит ли ему проводить дебаты с Зеленским на «Олимпийском». Закон «О выборах Президента Украины» определяет, что «Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. На самом деле вопрос риторический, но как бы поступил ты?» — говорится в сообщении Порошенко. Затем следуют два варианта ответов: «Действовал бы законно» и «Нарушил бы закон».

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