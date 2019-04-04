Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Владимир Путин откроет новый автозавод
13 известных и успешных людей с аутизмом
Как Алла Пугачева стала мужчиной и примерила усы
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Тимошенко сказала, кого поддержит во втором туре
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Семья Началовой отреагировала на съемки фильма о певице
Стало известно, кто «окольцевал» мать 5-ых детей Марию Порошину
Актёр Вадим Гемс скончался сегодня - причина
Власти отреагировали на новость об оскорблении Путина
В ВУЗе РФ произошел взрыв: число пострадавших
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
16Выборы президента Украины
05:44 (мск), источник: ТАСС

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/ — Ранее лидер партии «Слуга народа» заявил, что принимает предложение президента Украины об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».

Читайте также
Украинское телевидение назвало препятствия для дебатов на стадионе

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста, — цитирует Порошенко в четверг агентство УНИАН. — Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».

В среду Зеленский в видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе «Олимпийский». В ответ на приглашение президент Украины устроил опрос среди населения в телеграм-канале: он обратился к украинцам с вопросом, как бы они отнеслись к дебатам на стадионе. Большинство респондентов ответили, что выбрали бы вариант, соответствующий закону, который предусматривает встречу соперников в телевизионной студии.

31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Немцы назвали советский штурмовик "мясорубкой" и "бетонным самолетом"
Почему в России бензин стоит 43 рубля, а в Казахстане 28 рублей
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и С-400
В США назвали сроки отказа от российских двигателей РД-180
Макгрегор поблагодарил UFC за дисквалификацию россиянина
СМИ узнали новые подробности авиакатастрофы в Эфиопии
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуайдо
Спорт
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче Кубка России На 82-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался системой VAR, назначив пенальти за нарушение на Романе Еременко
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Нюша показала фото с подросшей дочкой Певица поделилась с поклонниками нежным семейным кадром
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь