Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».
«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста, — цитирует Порошенко в четверг агентство УНИАН. — Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».
В среду Зеленский в видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе «Олимпийский». В ответ на приглашение президент Украины устроил опрос среди населения в телеграм-канале: он обратился к украинцам с вопросом, как бы они отнеслись к дебатам на стадионе. Большинство респондентов ответили, что выбрали бы вариант, соответствующий закону, который предусматривает встречу соперников в телевизионной студии.
31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%.
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