Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый президент Казахстана неожиданно обратился к России
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Братья не признались, кто из них отец ребенка. Теперь оба платят алименты
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре»
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Почему бар называют «баром»?И чем он отличается от паба с таверной
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Тимошенко сказала, кого поддержит во втором туре
Вошедших в Черное море корабли НАТО возмутило сопровождение
Верный союзник отказал России в признании Крыма
Зеленский сделал Порошенко денежное предложение - СМИ
Чем опасен Зеленский на посту президента Украины
Елену Яковлеву в стильных очках не узнали поклонники
Екатерину Варнаву просят не превращаться в Светлану Лободу
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Названы главные причины отказа в ипотеке
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
12В Москве простились с Юлией Началовой
08:17 (мск), источник: Ведомости

ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов на выборах президента

Украинский ЦИК представил на своем сайте итоги подсчета 100% протоколов на выборах президента. Больше всех набрал телеведущий Владимир Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов, а третье — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, получившая 13,4% голосов избирателей. Таким образом, во втором туре примут участие Зеленский и Порошенко.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ранее ЦИК Украины уже официально объявил о том, что выборы президента пройдут в два тура. После обработки 60% протоколов избирательной комиссии стало очевидно, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, говорила председатель украинского ЦИКа Татьяна Слипачук.

Читайте также
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Кремль не будет поздравлять с выходом во второй тур ни одного из кандидатов, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти хотели бы видеть президентом Украины того, кто будет стремиться к поэтапному решению проблемы на юго-востоке страны.

Выборы президента на Украине прошли в воскресенье, 31 марта. Явка составила почти 63,5%. В них участововали 39 кандидатов. Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля 2019 г. После распада СССР только один президент Украины смог остаться у власти два срока подряд — это Леонид Кучма, который был лидером страны с 1994 по 2005 гг.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 В России впервые применили закон об оскорблении власти
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и С-400
Росстат назвал самый подорожавший продукт марта
Макгрегор поблагодарил UFC за дисквалификацию россиянина
В США назвали сроки отказа от российских двигателей РД-180
Обнал оптом: удастся ли победить серый импорт?
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
Спорт
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче Кубка России На 82-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался системой VAR, назначив пенальти за нарушение на Романе Еременко
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Нюша показала фото с подросшей дочкой Певица поделилась с поклонниками нежным семейным кадром
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь