ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов на выборах президента
Украинский ЦИК представил на своем сайте итоги подсчета 100% протоколов на выборах президента. Больше всех набрал телеведущий Владимир Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов, а третье — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, получившая 13,4% голосов избирателей. Таким образом, во втором туре примут участие Зеленский и Порошенко.
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