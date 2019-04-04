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07:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК Украины подсчитал 100% голосов избирателей

Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов избирателей на состоявшихся 31 марта выборах президента страны.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По итогам обработки 100% протоколов, на первом месте шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% граждан, на втором — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов, тройку замыкает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,4%.

Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли господа Зеленский и Порошенко.

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