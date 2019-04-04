ЦИК Украины подсчитал 100% голосов избирателей
Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов избирателей на состоявшихся 31 марта выборах президента страны.
Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов избирателей на состоявшихся 31 марта выборах президента страны.
По итогам обработки 100% протоколов, на первом месте шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% граждан, на втором — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов, тройку замыкает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,4%.
Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли господа Зеленский и Порошенко.
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