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09:29 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что не признает воссоединение Крыма с Россией

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский отказывается признавать итоги референдума 2014 года и воссоединение Крыма с Россией.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, территория полуострова была и остается в составе Украины.

«Крым — это Украина. Был, есть и будет», — заявил он в интервью «Радио Свобода».

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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