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09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Польский генерал пригрозил России ядерным ударом

Если Россия нападет на западные страны, НАТО может использовать против нее ядерное оружие. Об этом заявил в интервью, опубликованном на сайте Wirtualna Polska, отставной генерал польской армии Вальдемар Скшипчак.

Источник: AP 2019

По мнению военного, Польша — фронтовое государство, один из первых рубежей Североатлантического альянса на пути российской угрозы. При этом он считает, что в случае войны стране в одиночку не остановить Россию. Скшипчак отметил, что не помогут даже дополнительные силы НАТО, расквартированные в стране, а союзникам понадобится несколько недель, чтобы прийти на помощь.

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Силы альянса он назвал слабеющими и неэффективными — в качестве примера генерал привел взятие полуострова Крым. «Решения принимаются слишком поздно (…) Когда в НАТО проснулись, Крым и восток Украины уже были в руках Путина», — сказал он.

Скшипчак рассказал, что во время Холодной войны американцы планировали останавливать Красную армию на территории Польши с помощью ядерных ударов — и такие планы на случай агрессии со стороны России существуют по сей день.

Этот сценарий он назвал неприемлемым для польского государства, но подчеркнул: «если начнется война, никто не спросит нашего мнения. И нам не поменять своего географического расположения».

Опасения, связанные с российской агрессией, по его словам, распространяются не только на нынешнюю Россию, но и на период, когда во главе страны больше не будет стоять ее президент Владимир Путин.

В феврале министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена потратить около 50 миллиардов долларов на модернизацию своих Вооруженных сил.

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