Польский генерал пригрозил России ядерным ударом

По мнению военного, Польша — фронтовое государство, один из первых рубежей Североатлантического альянса на пути российской угрозы. При этом он считает, что в случае войны стране в одиночку не остановить Россию. Скшипчак отметил, что не помогут даже дополнительные силы НАТО, расквартированные в стране, а союзникам понадобится несколько недель, чтобы прийти на помощь.
Силы альянса он назвал слабеющими и неэффективными — в качестве примера генерал привел взятие полуострова Крым. «Решения принимаются слишком поздно (…) Когда в НАТО проснулись, Крым и восток Украины уже были в руках Путина», — сказал он.
Скшипчак рассказал, что во время Холодной войны американцы планировали останавливать Красную армию на территории Польши с помощью ядерных ударов — и такие планы на случай агрессии со стороны России существуют по сей день.
Этот сценарий он назвал неприемлемым для польского государства, но подчеркнул: «если начнется война, никто не спросит нашего мнения. И нам не поменять своего географического расположения».
Опасения, связанные с российской агрессией, по его словам, распространяются не только на нынешнюю Россию, но и на период, когда во главе страны больше не будет стоять ее президент Владимир Путин.
В феврале министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена потратить около 50 миллиардов долларов на модернизацию своих Вооруженных сил.