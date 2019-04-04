Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Именно за телом солдата, вывезенного из Сирии в Москву, прилетел в Россию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто», — сказал президент РФ, попросив передать семье сержанта самые теплые слова сочувствия.
Захария Баумель родился в 1960 году в США. В 1970 году его семья репатриировалась в Израиль. В армии был призван в бронетанковые войска, был командиром экипажа. Под самый конец срочной службы его экипаж принял участие в битве за Султан Якуб на юге Ливана. 11 июня 1982 года, за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, погибли десять израильских военнослужащих, еще трое, Захария Баумель, Йехуда Кац и Цви Фридман, пропали без вести. Судьба двух последних до сих пор неизвестна.
В 2016 году Россия передала Израилю танк М48 «Магах-3», который был захвачен сирийцами в ходе битвы за Султан Якуб. После боя танк был доставлен в Дамаск, а затем перевезен в СССР, став в итоге экспонатом в Танковом музее в Кубинке (Московская область).
Осенью прошлого года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков напомнил, что Россия помогала Израилю в Сирии «искать останки израильских солдат на подконтрольных боевикам территориях». По его словам, в ходе одной из таких операций был ранен российский спецназовец.