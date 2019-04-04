Замглавы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых военных миссий из России
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей по
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей по
«Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по ВТС, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса», подчеркнув, что точных сроков их пребывания в Венесуэле нет.
Это все будет зависеть (от их работы). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности.
Он подчеркнул, что пребывание российских военных в Венесуэле не является гарантией невмешательства США в дела этой страны. «Я думаю, что гарантией невмешательства со стороны США является сам народ Венесуэлы и правительство, которое готово защитить мир», — сказал Хиль, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».
В конце марта сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух самолетов Ан-124 и Ил-62 с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ
В свою очередь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о