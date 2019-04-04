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13:25 (мск), источник: Интерфакс

Замглавы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых военных миссий из России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Источник: Reuters

«Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по ВТС, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса», подчеркнув, что точных сроков их пребывания в Венесуэле нет.

Это все будет зависеть (от их работы). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности.
Иван Хиль
замглавы МИД Венесуэлы

Он подчеркнул, что пребывание российских военных в Венесуэле не является гарантией невмешательства США в дела этой страны. «Я думаю, что гарантией невмешательства со стороны США является сам народ Венесуэлы и правительство, которое готово защитить мир», — сказал Хиль, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

В конце марта сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух самолетов Ан-124 и Ил-62 с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Как отмечалось, самолеты также доставили 35 тонн груза.

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Вице-президент США Майк Пенс назвал присутствие российских военных на территории Венесуэлы провокацией. Позднее президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы и прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения обязательств РФ по контрактам на поставку специмущества в эту страну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве. По ее словам, присутствие российских военных не нарушает ни международных договоренностей, ни законодательства Венесуэлы.

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