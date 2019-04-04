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13:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Демократы хотят ознакомиться с налоговой отчетностью Дональда Трампа

Глава бюджетного комитета Палаты представителей Ричард Нил обратился с письмом в Налоговую службу США, в котором попросил предоставить его комитету налоговую отчетность Дональда Трампа за последние шесть лет.

Источник: AP 2019

Это первая подобная просьба со стороны комитета в отношении действующего президента за последние 45 лет. Причем комитет хочет увидеть как личную отчетность Дональда Трампа, так и его компаний, сообщает агентство Reuters.

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В числе этих компаний: Donald J Trump Revocable Trust, DJT Holdings, DJT Holdings Managing Member, DTTM Operations, DTTM Operations Managing Member Corp., LFB Acquisition Member Corp., LFB Acquisition и Trump National Golf Club. Как полагают демократы в Палате представителей, налоговая отчетность президента может раскрыть многочисленные факты конфликта интересов и возможных нарушений закона. В своем обращении к Налоговой службе господин Нил подчеркнул: «Чтобы сохранить доверие к нашей демократии, американский народ должен быть уверен, что их правительство работает должным образом в соответствии с законами». Поэтому, по его словам, «очень важно, чтобы наше правительство и избираемые должностные лица были подотчетны».

До сих пор Дональд Трамп отказывался предоставить свои налоговые декларации комитету, объясняя это тем, что они «на проверке» у Налоговой службы.

Когда ему вчера сообщили о требованиях демократов, президент спросил: «Больше они ничего не хотят? Вообще, обычно просят отчетность за десять лет, поэтому, думаю, что они уже сдаются».

Республиканцы в Конгрессе со своей стороны тоже выступают против публикации отчетности, поскольку такой шаг, по их мнению, создает опасный прецедент, когда конфиденциальные налоговые документы американского гражданина могут быть использованы в качестве политического оружия.

Алена Миклашевская

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