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14:57 (мск), источник: ТАСС

Во Вьетнаме умер бывший командующий «тропой Хо Ши Мина»

ХАНОЙ, 4 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Бывший командующий легендарной «тропой Хо Ши Мина» генерал Донг Ши Нгуен умер 4 апреля в Ханое в возрасте 96 лет. Генерал в разные годы занимал высокие должности в военной иерархии Вьетнама, в том числе и заместителя министра национальной обороны, а после ухода с воинской службы был министром транспорта и заместителем председателя Совета министров страны.

Источник: AP 2019

Самым ярким этапом военной карьеры Донг Ши Нгуена стал период с 1967 по 1975 год, когда он во время войны с Соединенными Штатами руководил спецподразделением Вьетнамской народной армии (ВНА), обеспечивавшим жизнеспособность уникальной транспортной артерии — «тропы Хо Ши Мина».

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Этот путь, названый в честь основателя современного вьетнамского государства, был специально создан для поддержки воюющих в южной части страны против марионеточного режима отрядов северовьетнамских сил Сопротивления.

По итогам Женевской конференции 1954 года, которая подвела черту под первой индокитайской войной, Вьетнам был разделен на Северный и Южный. Линия разграничения по 17-й параллели проходила в одном из наиболее узких мест страны, где протяженность территории с запада на восток составляет менее 100 км. Поэтому, когда в годы войны против американской агрессии перед ВНА встала проблема переброски подкреплений и снабжения сражавшихся на юге частей, было решено создать обходной путь.

«Тропа Хо Ши Мина» пролегла по горным приграничным районам Лаоса и Камбоджи: в этих странах в то время шла гражданская война, а прилегающие к вьетнамской границе территории в основном контролировались местными коммунистами, поддерживавшими тесные связи с Ханоем.

«Дорога жизни»

Изначально этот путь представлял собой небольшую тропинку вдоль разделяющего Вьетнам и Лаос высокогорного массива Чыонгшон, укрытую кронами деревьев и невидимую с воздуха. В годы войны с США эта тропинка переросла в маршрут протяженностью 20 тыс. км, представлявший собой разветвленную сеть построенных практически вручную проходов, горных переходов и водных каналов в джунглях. Охраной и обслуживанием стратегически важного пути занимался 301-й специальный батальон, которым командовал Донг Ши Нгуен.

В общей сложности в период активных боевых действий по этой транспортной артерии проехали 2 млн человек, было перевезено несколько миллионов тонн грузов. ВВС США сбросили на «тропу Хо Ши Мина» около 1,5 млн т бомб. Здесь американская авиация потеряла более 2 тыс. боевых самолетов. Однако массированные бомбардировки не дали результата — «тропа» продолжала снабжать всем необходимым воевавшие на юге Вьетнама части.

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