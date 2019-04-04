МИД оценил итоги первого тура выборов президента Украины

«Даже итоги первого этапа во многом не столько можно подвести, сколько они говорят за себя. Очевидно, что народ Украины, несмотря на оказываемое давление, использование и грязных технологий, и фальсификаций, дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента», — сказала она на брифинге.
Выборы прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. По данным ЦИК Украины, в первом туре выборов Зеленский победил с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан.