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16:13 (мск), источник: РИА Новости

МИД оценил итоги первого тура выборов президента Украины

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Итоги первого тура президентских выборов на Украине говорят о том, что народ страны дал должную оценку деятельности Петра Порошенко на посту главы государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Даже итоги первого этапа во многом не столько можно подвести, сколько они говорят за себя. Очевидно, что народ Украины, несмотря на оказываемое давление, использование и грязных технологий, и фальсификаций, дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента», — сказала она на брифинге.

Выборы прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. По данным ЦИК Украины, в первом туре выборов Зеленский победил с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан.

Брифинг Марии Захаровой. Прямая трансляция (04.04.2019)
Во время загрузки произошла ошибка.
14:43 (мск)© Ньюстюб
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