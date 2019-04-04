Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора Джона Маккейна

Инициативу поддержали 71 из 120 депутатов Горсовета. Власти Киева также получили согласие от семьи американского политика.
Имя сенатора Маккейна теперь будет носить улица Героя Советского Союза Ивана Кудри. Во время Второй мировой войны Кудря был разведчиком и руководил подпольной разведывательно-диверсионной группой в Киеве. Свою деятельность он посвятил борьбе с «украинскими националистами».
Власти Киева выбрали именно эту улицу, потому что Маккейн боролся за демократические ценности и «отстаивал интересы Украины», сказано на сайте.
Назвать улицу в честь сенатора предлагали и жители города — они вместе с общественными организациями зарегистрировали соответствующую петицию.
Маккейн умер в августе 2018 года от глиобластомы — агрессивной формы опухоли мозга. В 1982 году политик вошел в состав Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, в 1987 году он стал сенатором от Аризоны, его переизбирали пять раз. В 2000 году он проиграл Джорджу Бушу-младшему праймериз по выбору кандидатов в президенты США.
Политик поддерживал курс Украины на интеграцию с Европой. В 2013 году он высказался в поддержку протестующих в центре Киева, заявив, что «Украина сделает Европу лучше, а Европа сделает лучше Украину».
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