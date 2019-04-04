Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
Россиянка оставила 3-месячного ребенка одного в квартире на четыре дня
Затравленной за откровенное фото учительнице предложили работу
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Почему бар называют «баром»?И чем он отличается от паба с таверной
У границ Украины начался бунт
У США появился враг пострашнее России
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Актер, переехавший из РФ в США, умер, не поставив авто на ручник
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
17:13 (мск), источник: RTVi

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора Джона Маккейна

Одну из центральных улиц в Печерском районе Киева назвали в честь американского сенатора Джона Маккейна, который умер в августе 2018 года. Об этом написали на сайте Городского совета.

Источник: AP 2019

Инициативу поддержали 71 из 120 депутатов Горсовета. Власти Киева также получили согласие от семьи американского политика.

Имя сенатора Маккейна теперь будет носить улица Героя Советского Союза Ивана Кудри. Во время Второй мировой войны Кудря был разведчиком и руководил подпольной разведывательно-диверсионной группой в Киеве. Свою деятельность он посвятил борьбе с «украинскими националистами».

Власти Киева выбрали именно эту улицу, потому что Маккейн боролся за демократические ценности и «отстаивал интересы Украины», сказано на сайте.

Назвать улицу в честь сенатора предлагали и жители города — они вместе с общественными организациями зарегистрировали соответствующую петицию.

Маккейн умер в августе 2018 года от глиобластомы — агрессивной формы опухоли мозга. В 1982 году политик вошел в состав Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, в 1987 году он стал сенатором от Аризоны, его переизбирали пять раз. В 2000 году он проиграл Джорджу Бушу-младшему праймериз по выбору кандидатов в президенты США.

Политик поддерживал курс Украины на интеграцию с Европой. В 2013 году он высказался в поддержку протестующих в центре Киева, заявив, что «Украина сделает Европу лучше, а Европа сделает лучше Украину».

Трамп критикует покойного сенатора Маккейна
Во время загрузки произошла ошибка.
19 марта© Ньюстюб
 Airbnb стал партнером Лувра — теперь на сервисе можно выиграть проживание под стеклянной пирамидой музея
Вышел трейлер «Слишком стар, чтобы умереть молодым» — сериала от режиссера «Драйва» и автора комиксов про Бэтмена
Мэтр лирической комедии: чем запомнился Георгий Данелия
Кудрин взялся за ведомство скандального министра
«Встряска для бизнеса»: уход от налогов будут искать по-новому
Генпрокуратура потребовала изъять дворцы у экс-главы Марий Эл
Королева Елизавета наказала Меган Маркл за тягу к роскоши
Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды
Щенок, спящий животом кверху, стал новым героем мемов
Спорт
Почему лучшие футбольные клубы не ведут борьбу за Кубок России О неудобном календаре турнира, его формате и вариантах поднятия интереса к соревнованию - в специальном материале
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Новая Lada «для экономных»: продажи начались В автосалонах марки Lada стартовали продажи новой двухтопливной модели — Largus CNG
Кино
Элину Быстрицкую с 91-летием поздравил Владимир Путин Президент отметил полную самоотдачу и многогранный талант народной артистки СССР
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото) Мамы со всех уголков страны прислали в редакцию Дети Mail.ru фотографии еды, которую им давали в роддоме (вот что называется страна контрастов — листайте галерею!). Врач-педиатр и эксперт по роддомам Татьяна Буцкая прокомментировала самые интересные фото, а также рассказала, чем на самом деле должны кормить мам.
Леди
Стриженова обеспокоила фанатов стремительным похудением Телеведущая продолжает терять вес.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь