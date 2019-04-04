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18:56 (мск), источник: Интерфакс

В НАТО одобрили меры по расширению присутствия в Черном море

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Страны НАТО пришли к соглашению по мерам, направленным на усиление присутствия в Черном море, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: AP 2019

«Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшение нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины», — сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что также речь идет об обучении военно-морских сил и береговой охраны этих стран, о визитах кораблей, о совместных учениях и обмене информацией.

Генсек НАТО напомнил, что в данный момент в Черном море находится одна из корабельных групп НАТО, которая ведет маневры с украинскими и грузинскими кораблями.

«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», — также сказал Столтенберг, вновь призвав освободить задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков.

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НАТО обещает отправить свои корабли в Черное море для защиты судов Украины

Генсек НАТО заявил, что он одновременно выступает как за усиление обороны альянса, так и за диалог с Россией. По его словам, «все члены НАТО поддержали такой подход в ходе встречи, которая только что закончилась».

Ранее сообщалось, что члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря, в частности, отправку в кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на фоне планов НАТО заявил, что Россия при необходимости готова ответить на действия альянса в Черном море, а Черноморский флот подготовлен «к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности».

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь. 24 украинских моряка были арестованы российским судом. ​

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Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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