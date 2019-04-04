В НАТО одобрили меры по расширению присутствия в Черном море
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Страны НАТО пришли к соглашению по мерам, направленным на усиление присутствия в Черном море, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Страны НАТО пришли к соглашению по мерам, направленным на усиление присутствия в Черном море, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшение нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины», — сказал он на
Генсек НАТО напомнил, что в данный момент в Черном море находится одна из корабельных групп НАТО, которая ведет маневры с украинскими и грузинскими кораблями.
«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», — также сказал Столтенберг, вновь призвав освободить задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков.
Генсек НАТО заявил, что он одновременно выступает как за усиление обороны альянса, так и за диалог с Россией. По его словам, «все члены НАТО поддержали такой подход в ходе встречи, которая только что закончилась».
Ранее сообщалось, что члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря, в частности, отправку в кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на фоне планов НАТО заявил, что Россия при необходимости готова ответить на действия альянса в Черном море, а Черноморский флот подготовлен «к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности».
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь. 24 украинских моряка были арестованы российским судом.