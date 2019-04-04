Ливийский фельдмаршал Хафтар приказал армии наступать на Триполи
Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар записал видеообращение, в котором отдал приказ своим войскам наступать на столицу страны Триполи. В Ливии царит двоевластие, часть страны контролирует правительство, часть парламент и армия Хафтара.
«С божьей помощью мы продолжаем идти своим победным маршем, продолжаем нашу борьбу. Сегодня мы, как и обещали, отвечаем на призыв наших людей в Триполи, пока их терпение не иссякло», — говорится в обращении 75-летнего фельдмаршала, опубликованном в четверг в интернете.
Видео озаглавлено как «Операция по освобождению Триполи». Хафтар в нем говорит о том, что операция стала ответом на требование ливийского народа «положить конец власти боевиков и террористов в городе».
Хафтар также призвал жителей Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг», приказав не стрелять по мирным гражданам и иностранцам.
Ранее в четверг сообщалось, что войска Хафтара взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км к югу от Триполи. Ливийская национальная армия также заявила, что установила контроль и над городом Сурман, который расположен уже всего в 60 километрах от ливийской столицы.
Двоевластие после Каддафи
После гражданской войны и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии сохраняется двоевластие. На востоке находится парламент и армия под командованием фельдмаршала Хафтара. На западе, в Триполи, базируется правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом.
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение Ливийской национальной армии. В министерстве внутренних дел правительства национального согласия заявили, что все войска в Триполи приведены в полную боевую готовность.
«Министерство объявляет высшую степень чрезвычайного положения и приказывает всем службам безопасности твердо противостоять любым попыткам подорвать безопасность столицы», — говорится на странице ведомства в «Фейсбуке». В сообщении также отмечается, что «атакующая сторона несет полную ответственность за страшные последствия нападения».
Сейчас в Триполи, где через несколько дней должна начаться конференция с участием представителей различных политических сил Ливии, находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он выразил обеспокоенность передвижениями войск и призвал обе стороны прекратить эскалацию конфликта.
Друг Москвы
В последние годы фельдмаршал Халифа Хафтар наладил тесные отношения с Москвой.
В январе 2017 года Хафтар посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов», заходивший в территориальные воды Ливии, и провел видеоконференцию с главой минобороны России Сергеем Шойгу. В августе того же года ливийский фельдмаршал приезжал на переговоры с Шойгу в Москву.
Шойгу и Хафтар проводили переговоры в режиме видеоконференции в начале мая 2018 года, а в ноябре прошлого года ливийский военноначальник в очередной раз приехал в Москву на переговоры с министром обороны России. Российские СМИ сообщали о том, что на той встрече присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера («ЧВК Вагнера»).
В марте британская газета Telegraph сообщала, что на стороне Ливийской национальной армии якобы служат сотни российских бойцов ЧВК. В МИД России заявили тогда, что такими данными не владеют.
Кто такой Хафтар?
Халифа Хафтар более 40 лет активно участвует в политической и военной жизни Ливии. В 1969 году он стал участником военного переворота, организованного Муаммаром Каддафи.
В 1980-х годах Хафтар участвовал в чадско-ливийском конфликте. Ливийские войска под руководством Хафтара в 1987 году потерпели поражение, он попал в плен. Каддафи обвинил его в провале операции и по возвращении посадил под арест.
С тех пор военачальник стал диссидентом. После освобождения из тюрьмы Хафтар уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи.
Когда в Ливии началось восстание, Хафтар вернулся и возглавил повстанцев на востоке страны. В феврале 2014 года он открыто призвал ливийцев выступить против Всеобщего национального конгресса, который состоял преимущественно из исламистов. По его словам, исламисты «похитили и присвоили хрупкие институты молодой демократии».
2 марта 2015 года он был назначен командующим вооруженными силами, которые выступают на стороне парламента.
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