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21:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ливийский фельдмаршал Хафтар приказал армии наступать на Триполи

Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар записал видеообращение, в котором отдал приказ своим войскам наступать на столицу страны Триполи. В Ливии царит двоевластие, часть страны контролирует правительство, часть парламент и армия Хафтара.

«С божьей помощью мы продолжаем идти своим победным маршем, продолжаем нашу борьбу. Сегодня мы, как и обещали, отвечаем на призыв наших людей в Триполи, пока их терпение не иссякло», — говорится в обращении 75-летнего фельдмаршала, опубликованном в четверг в интернете.

Видео озаглавлено как «Операция по освобождению Триполи». Хафтар в нем говорит о том, что операция стала ответом на требование ливийского народа «положить конец власти боевиков и террористов в городе».

Хафтар также призвал жителей Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг», приказав не стрелять по мирным гражданам и иностранцам.

Ранее в четверг сообщалось, что войска Хафтара взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км к югу от Триполи. Ливийская национальная армия также заявила, что установила контроль и над городом Сурман, который расположен уже всего в 60 километрах от ливийской столицы.

Двоевластие после Каддафи

После гражданской войны и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии сохраняется двоевластие. На востоке находится парламент и армия под командованием фельдмаршала Хафтара. На западе, в Триполи, базируется правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом.

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Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение Ливийской национальной армии. В министерстве внутренних дел правительства национального согласия заявили, что все войска в Триполи приведены в полную боевую готовность.

«Министерство объявляет высшую степень чрезвычайного положения и приказывает всем службам безопасности твердо противостоять любым попыткам подорвать безопасность столицы», — говорится на странице ведомства в «Фейсбуке». В сообщении также отмечается, что «атакующая сторона несет полную ответственность за страшные последствия нападения».

Сейчас в Триполи, где через несколько дней должна начаться конференция с участием представителей различных политических сил Ливии, находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он выразил обеспокоенность передвижениями войск и призвал обе стороны прекратить эскалацию конфликта.

Друг Москвы

В последние годы фельдмаршал Халифа Хафтар наладил тесные отношения с Москвой.

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В январе 2017 года Хафтар посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов», заходивший в территориальные воды Ливии, и провел видеоконференцию с главой минобороны России Сергеем Шойгу. В августе того же года ливийский фельдмаршал приезжал на переговоры с Шойгу в Москву.

Шойгу и Хафтар проводили переговоры в режиме видеоконференции в начале мая 2018 года, а в ноябре прошлого года ливийский военноначальник в очередной раз приехал в Москву на переговоры с министром обороны России. Российские СМИ сообщали о том, что на той встрече присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера («ЧВК Вагнера»).

В марте британская газета Telegraph сообщала, что на стороне Ливийской национальной армии якобы служат сотни российских бойцов ЧВК. В МИД России заявили тогда, что такими данными не владеют.

Кто такой Хафтар?

Халифа Хафтар более 40 лет активно участвует в политической и военной жизни Ливии. В 1969 году он стал участником военного переворота, организованного Муаммаром Каддафи.

В 1980-х годах Хафтар участвовал в чадско-ливийском конфликте. Ливийские войска под руководством Хафтара в 1987 году потерпели поражение, он попал в плен. Каддафи обвинил его в провале операции и по возвращении посадил под арест.

С тех пор военачальник стал диссидентом. После освобождения из тюрьмы Хафтар уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи.

Когда в Ливии началось восстание, Хафтар вернулся и возглавил повстанцев на востоке страны. В феврале 2014 года он открыто призвал ливийцев выступить против Всеобщего национального конгресса, который состоял преимущественно из исламистов. По его словам, исламисты «похитили и присвоили хрупкие институты молодой демократии».

2 марта 2015 года он был назначен командующим вооруженными силами, которые выступают на стороне парламента.

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