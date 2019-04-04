Захарова: Россия надеется, что в Ливии не будет применен силовой сценарий
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/ — Москва надеется на урегулирование конфликта
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/ — Москва надеется на урегулирование конфликта
Москва надеется, что силовой сценарий в Ливии не будет применен и кризис будет урегулирован
«Мы надеемся, что этот сценарий не будет применен», — подчеркнула дипломат.
Исходим из того, что этот кризис будет урегулирован
политико-дипломатическимпутем. Прилагаем для этого усилия на протяжении нескольких лет.
В четверг командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал своим войскам приказ начать наступление на столицу, пообещав выдворить из нее все незаконные вооруженные группировки. При этом он указал, что ЛНА таким образом «откликнулась на призыв народа» Триполи.
Премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, санкционировав при этом удары авиации для «защиты гражданского населения и жизненно важных объектов».