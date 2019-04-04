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4 апреля, источник: ТАСС

НАТО обсудила в Вашингтоне требование США вывести российских военспецов из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/ — Госсекретарь США заявил, что россияне должны покинуть эту южноамериканскую страну.

Источник: AFP 2019

Главы внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Венесуэле, США призывают Россию вывести своих военных специалистов из этой южноамериканской страны. Об этом информировал в четверг на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

Его попросили рассказать, затрагивали ли участники встречи НАТО в Вашингтоне присутствие военных специалистов России в Венесуэле.

Мы говорили о Венесуэле. Позицию Америки на этот счет ясно выразил президент Трамп: они (россияне — прим. ТАСС) должны покинуть [Венесуэлу]. И мы говорили об этом.
Майкл Помпео
госсекретарь США
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«Мы говорили об этом также в контексте усилий, предпринимаемых Россией по всему миру», — конкретизировал госсекретарь и пояснил, что имеет в виду обстановку на Украине, действия РФ в Сирии и Венесуэле. «В каждом отдельном случае мы делаем, что можем, реагируя коллективно. Что касается Венесуэлы, США также готовят свои ответные шаги», — резюмировал Помпео, не раскрыв, о каких именно мерах идет речь.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой был опубликован 31 марта на сайте российского внешнеполитического ведомства, заявил, что МИД РФ объяснил администрации в Вашингтоне, что российские военные, которые находятся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом. Лавров добавил, что форму, в которой был сделан призыв к России отозвать военнослужащих из Венесуэлы, он комментировать не намерен.


Россия и Венесуэла

Газета El Comercio сообщала, что Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.

В распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Как подчеркнула Захарова, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах».

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