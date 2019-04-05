Новые налоги с отсрочкой исполнения
Президент поручил отложить уголовную ответственность за их неуплату.
Президент поручил отложить уголовную ответственность за их неуплату.
Президент Владимир Путин подписал два поручения правительству в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. Одно из них вносит ясность в вопрос о будущем неналоговых платежей — на встрече Владимира Путина с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) президент попросил Минфин «не спешить» с внесением их в Налоговый кодекс (НК), однако письменно ведомству поручено только предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности. Второе поручение говорит о том, что Минфин добился поддержки президентом ускорения принятия закона «О защите и поощрении капвложений», это должно быть сделано в весеннюю сессию работы Госдумы.
Владимир Путин поручил правительству предусмотреть переходный период при включении в НК неналоговых платежей — в это время бизнес, не уплативший или не полностью уплативший новые налоги, не будет привлекаться к уголовной ответственности. Доклад на эту тему должен быть представлен правительством в Кремль до 1 декабря. 28 марта Минфин разместил на regulation.gov.ru сообщение о подготовке законопроекта о 10-летнем моратории на уголовную ответственность за неуплату новых налогов.
История с наведением порядка в неналоговых платежах тянется с 2016 года, когда президент поручил Белому дому разработать план их систематизации. Тогда речь шла о разработке закона об их регулировании, но она затянулась
Такой вариант категорически не устраивал бизнес. 18 марта основные
Другое поручение касается законопроекта «О защите и поощрении капвложений» — правительство должно обеспечить внесение в Госдуму и принятие его в весеннюю сессию в срок до 1 июля. Таким образом, Минфину удалось добиться поддержки и этого законопроекта в Кремле, зафиксировав необходимость его ускоренного принятия. Напомним, проект должен стать новым инвестиционным кодексом — он описывает порядок заключения соглашений об инвестициях в обмен на стабильность госрегулирования практически в любых областях. В правительстве рассчитывают, что проекты в рамках таких соглашений стартуют до конца года, предварительные заявки оценивались в общей сложности в 76 трлн руб.
Евгения Крючкова