Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
В России запретили популярный спрей от боли в горле
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото)
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Красотки-амазонки: женская хоккейная сборная РФ
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
15Названо «Европейское дерево года»
12:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Новые налоги с отсрочкой исполнения

Президент поручил отложить уголовную ответственность за их неуплату.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин подписал два поручения правительству в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. Одно из них вносит ясность в вопрос о будущем неналоговых платежей — на встрече Владимира Путина с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) президент попросил Минфин «не спешить» с внесением их в Налоговый кодекс (НК), однако письменно ведомству поручено только предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности. Второе поручение говорит о том, что Минфин добился поддержки президентом ускорения принятия закона «О защите и поощрении капвложений», это должно быть сделано в весеннюю сессию работы Госдумы.

Владимир Путин поручил правительству предусмотреть переходный период при включении в НК неналоговых платежей — в это время бизнес, не уплативший или не полностью уплативший новые налоги, не будет привлекаться к уголовной ответственности. Доклад на эту тему должен быть представлен правительством в Кремль до 1 декабря. 28 марта Минфин разместил на regulation.gov.ru сообщение о подготовке законопроекта о 10-летнем моратории на уголовную ответственность за неуплату новых налогов.

История с наведением порядка в неналоговых платежах тянется с 2016 года, когда президент поручил Белому дому разработать план их систематизации. Тогда речь шла о разработке закона об их регулировании, но она затянулась из-за появления альтернативного варианта — включения платежей в НК. Сейчас речь идет о превращении шести неналоговых платежей (плата за загрязняющие выбросы и размещение отходов, утилизационного сбора, сбора за пользование автодорогами федерального значения, налога с операторов связи и гостиничного сбора) в пять налогов (четыре федеральных и один региональный, подробно см. «Ъ-Онлайн» от 1 апреля). Проект Минфин опубликовал в начале недели — он готовился ведомством более года, ведомство было готово внести его в Белый дом «в ближайшее время», 3 апреля по итогам совещания чиновников с бизнесом Минфин сообщил, что закон вступит в силу в 2021 году.

Новость
Минфин разъяснил идею перевода ряда сборов в категорию налогов

Такой вариант категорически не устраивал бизнес. 18 марта основные бизнес-объединения — РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» — просили президента не включать платежи в НК, ранее на съезде РСПП президент также призвал первого вице-премьера Антона Силуанова «не спешить» с этим. Однако опубликованное в четверг поручение президента прямо поддерживает Минфин и содержит довольно условную уступку бизнесу. Предприниматели действительно акцентировали внимание на том, что при включении платежей в НК появится уголовная ответственность за их неуплату — но добивались разработки отдельного закона для «неналогов» и создания реестра таких платежей, опасаясь роста фискальной нагрузки. С этим не соглашались в Минфине — в ведомстве считают, что платежи обязательны, а значит, погружение их в НК роста нагрузки не вызовет, эту позицию и поддержал Кремль.

Другое поручение касается законопроекта «О защите и поощрении капвложений» — правительство должно обеспечить внесение в Госдуму и принятие его в весеннюю сессию в срок до 1 июля. Таким образом, Минфину удалось добиться поддержки и этого законопроекта в Кремле, зафиксировав необходимость его ускоренного принятия. Напомним, проект должен стать новым инвестиционным кодексом — он описывает порядок заключения соглашений об инвестициях в обмен на стабильность госрегулирования практически в любых областях. В правительстве рассчитывают, что проекты в рамках таких соглашений стартуют до конца года, предварительные заявки оценивались в общей сложности в 76 трлн руб.

Евгения Крючкова

 Названа причина смерти Алексея Булдакова
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
Льготную ипотеку для российских семей сделали бессрочной
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Диетологи определили самый вредный суп в России
Как выглядит «ледяной палец смерти», убивающий все на своем пути
Давай, до свидания: что на самом деле значат наши жесты
Спорт
«Срока не избежать»: на растолстевшем Кокорине поставили крест В российском футболе почти потеряли надежду на возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые пробудут в СИЗО еще минимум полгода
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Работникам заводов Ford выплатят до 12 окладов (они недовольны) Сотрудники Ford Sollers намерены выйти на пикеты и митинги, если им не увеличат компенсации за увольнение из-за закрытия производства
Кино
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет Ситком про неунывающую няню Вику с ее хрестоматийным украинским акцентом и неистребимой тягой к гламуру стал одним из самых громких телехитов середины нулевых. Рассказываем, как сложилась дальнейшая карьера звезд сериала
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь