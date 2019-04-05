Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

«В соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона “Об органах местного самоуправления” я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов», — уточняется в документе.
В январе сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски дома у господина Ушакова, а также в его кабинете в Рижской думе.
Следственные действия связали с коррупционным скандалом о поставке троллейбусов и автобусов по завышенной цене, но никаких обвинений политику не выдвинули.
Позднее несколько тысяч человек вышли на улицы Риги с митингом в поддержку Нила Ушакова. В феврале оппозиция в третий раз инициировала голосование о недоверии к мэру, но тогда ему удалось сохранить пост.