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01:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

Министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце распорядился отправить в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном вестнике латвийского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона “Об органах местного самоуправления” я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов», — уточняется в документе.

В январе сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски дома у господина Ушакова, а также в его кабинете в Рижской думе.

Следственные действия связали с коррупционным скандалом о поставке троллейбусов и автобусов по завышенной цене, но никаких обвинений политику не выдвинули.

Позднее несколько тысяч человек вышли на улицы Риги с митингом в поддержку Нила Ушакова. В феврале оппозиция в третий раз инициировала голосование о недоверии к мэру, но тогда ему удалось сохранить пост.

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