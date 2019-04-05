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01:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Армия Хафтара вступила в первые бои на подходе к Триполи

Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством Халифы Хафтара вступили в первые столкновения с отрядами, обороняющими столицу Ливии Триполи. Ранения получили двое бойцов ЛНА, сообщил Reuters представитель армии.

Источник: AFP 2019

Столкновения произошли в районе Аль-Хейра. «Наши силы движутся в направлении Триполи с разных направлений», — отметил пресс-секретарь ЛНА.

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По словам источника агентства, военные наступают с юга и уже подошли к Аль-Хейре и Гарьян — двум районам в горах, находящимся примерно в 80 км от Триполи.

Накануне, 3 марта, Халифа Хафтар отдал приказ войскам начать наступление на Триполи. Город находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.

Напомним, силы господина Хафтара контролируют восток Ливии с центром в городе Тобрук. На западе, в столице страны, находится сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом ПНС. Сейчас в Триполи также пребывает генсек ООН Антониу Гутерриш.

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