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04:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Ассанжу предрекли скорое изгнание из убежища в посольстве Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в ближайшее время выдворят с территории посольства Эквадора, где он укрывается от британского правосудия. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте WikiLeaks.

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Как сообщил порталу источник в правительстве центральноамериканской страны, Ассанжу осталось всего «несколько часов или дней» до высылки. Поводом для выдворения стал скандал в Эквадоре по делу, известному как «INA Papers» — президента Ленина Морено, его брата Эдвина и еще троих человек генеральная прокуратура подозревает в создании ряда офшорных компаний.

По утверждению собеседника WikiLeaks, у Эквадора уже есть соглашение с Великобританией об аресте Ассанжа.
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Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора более шести лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

В декабре президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он заявил, что получил от Великобритании гарантии того, что тот не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни будет что-то угрожать. Несмотря на это, основатель WikiLeaks отказался от предложения.

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