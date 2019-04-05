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07:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Ливийский маршал захватил первый город по пути к Триполи

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на столицу страны Триполи. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Поддерживаемый арабским миром, Хафтар планирует разогнать утвержденное ООН правительство национального единства. Свои действия военачальник назвал «Операцией по освобождению Триполи». Наступление ознаменовало резкую эскалацию борьбы за власть, которая затянулась в Ливии после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.

Стремясь окружить столицу, войска Хафтара подошли с юга и запада, захватив город Гарьян в 80 километрах к югу от Триполи, а затем остановились на ночной отдых примерно в 60 километрах от своей главной цели. Одновременно на защиту законного правительства в Триполи начало собираться ополчение.

Гарьян имеет стратегическое значение, поскольку это последний город перед прибрежной равниной. Он может стать полноценной базой для боевиков, к которой можно прибегнуть, если битва за столицу затянется.
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В 2014 году Хафтар объединил бывших солдат Каддафи и в 2017-м захватил главный восточный город Бенгази, после чего установил контроль над богатым нефтяными месторождениями югом страны. Сторонники видят в нем «нового Муаммара». Также он пользуется поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые считают его оплотом против исламистов и оказывают ему военную поддержку.

В пятницу Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Ливии. Обсуждение, инициированное Великобританией, пройдет в закрытом режиме. Также стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен лично встретиться с Хафтаром.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. Сегодня Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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