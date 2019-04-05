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09:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко и Зеленский пошли на анализы

Кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко решили сдать анализы на алкоголь и наркотики. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Источник: РИА "Новости"

Лидер гонки Зеленский явился на процедуру в одну из частных клиник, появление действующего главы государства ожидается в 9 утра в лаборатории НСК «Олимпийский».

Проведения экспертизы потребовал Зеленский. По его словам, кандидаты должны доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.
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3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов. 5 апреля он призвал Зеленского «не бояться дебатов и быть мужиком». Он отметил, что прятаться за спинами других и выдвигать условия для дебатов — «некрасиво».

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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