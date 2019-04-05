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11:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британия просит ЕС отложить «брексит» до 30 июня

Британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить «брексит» до 30 июня 2019 года.

Источник: AP 2019

В письме к лидерам ЕС Мэй предложила продлить срок выхода, чтобы за это время парламент смог согласовать соглашение о «брексите» и выход не был «обвальным».

Великобритания должна покинуть Европейский союз 12 апреля. Условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом.

Тереза Мэй также заявила, что Британия будет стремиться покинуть ЕС до 23 мая — даты выборов в Европарламент.

Справка
«Брексит»: 29 марта он не случился. Что будет дальше?

29 марта Британия должна была выйти из Европейского союза. Но этого не случилось. Вместо этого британские политики лихорадочно пытаются решить, когда Британия выйдет из ЕС, как она выйдет, и выйдет ли вообще.

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Британия попросила ЕС отложить "брексит" до 30 июня
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