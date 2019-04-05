Британия просит ЕС отложить «брексит» до 30 июня
Британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить «брексит» до 30 июня 2019 года.
Британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить «брексит» до 30 июня 2019 года.
В письме к лидерам ЕС Мэй предложила продлить срок выхода, чтобы за это время парламент смог согласовать соглашение о «брексите» и выход не был «обвальным».
Великобритания должна покинуть Европейский союз 12 апреля. Условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом.
Тереза Мэй также заявила, что Британия будет стремиться покинуть ЕС до 23 мая — даты выборов в Европарламент.