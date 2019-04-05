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15:59 (мск), источник: Интерфакс

Власти Сирии не знали о поиске и обнаружении в стране останков израильского сержанта

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Власти Сирии дистанцировались от истории с поиском и обнаружением останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего в Ливане в 1982 году.

«Все должны знать, что Сирия никакого понятия не имеет ни об истории с останками израильского солдата, ни о подробностях с их обнаружением, ни даже о передаче их», — заявил министр информации САР Имад Сара.

В интервью сирийскому телевидению он предположил, что весь процесс происходил между Израилем и вооруженными террористическими группами в стране, сообщает в пятницу государственное информационное агентство САНА.

Оно отмечает, что ранее источник в министерстве информации Сирии подтвердил, что Сирия не располагает сведениями об останках израильского солдата.

То, что произошло, является новым доказательством сотрудничества террористических группировок с израильской разведкой «Моссад», приводит агентство слова источника.

Возвращение через 37 лет

Накануне Минобороны РФ сообщило о передаче Израилю останков погибшего в Ливане в 1982 году военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля. В министерстве отметили, что Россия помогала в поиске останков.

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Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве, что останки были обнаружены в ходе спецоперации в Сирии и вывезены российским спецназом. Он подчеркнул, что процедура была непростой.

Наши военные совместно с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести, и самое главное, что его близкие родственники смогут принести цветы на его могилу.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент РФ

По его словам, были проведены все необходимые генетические экспертизы.

4 апреля останки Баумеля были преданы земле в Иерусалиме. Церемония похорон прошла на горе Герцля в Иерусалиме, где находится главное национальное кладбище страны. Присутствовали, в частности, президент страны Реувен Ривлин, Нетаньяху и родственники Баумеля.

Танковый батальон израильской армии при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан), долина Бекаа, 11 июня 1982 года потерял до 35 солдат и офицеров. В том бою пропал без вести Баумель. Израиль не оставлял попытки найти своего солдата более 37 лет.

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