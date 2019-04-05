Власти Сирии не знали о поиске и обнаружении в стране останков израильского сержанта

«Все должны знать, что Сирия никакого понятия не имеет ни об истории с останками израильского солдата, ни о подробностях с их обнаружением, ни даже о передаче их», — заявил министр информации САР Имад Сара.
В интервью сирийскому телевидению он предположил, что весь процесс происходил между Израилем и вооруженными террористическими группами в стране, сообщает в пятницу государственное информационное агентство САНА.
Оно отмечает, что ранее источник в министерстве информации Сирии подтвердил, что Сирия не располагает сведениями об останках израильского солдата.
То, что произошло, является новым доказательством сотрудничества террористических группировок с израильской разведкой «Моссад», приводит агентство слова источника.
Накануне Минобороны РФ сообщило о передаче Израилю останков погибшего в Ливане в 1982 году военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля. В министерстве отметили, что Россия помогала в поиске останков.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве, что останки были обнаружены в ходе спецоперации в Сирии и вывезены российским спецназом. Он подчеркнул, что процедура была непростой.
Наши военные совместно с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести, и самое главное, что его близкие родственники смогут принести цветы на его могилу.
Владимир Путин президент РФ
По его словам, были проведены все необходимые генетические экспертизы.
4 апреля останки Баумеля были преданы земле в Иерусалиме. Церемония похорон прошла на горе Герцля в Иерусалиме, где находится главное национальное кладбище страны. Присутствовали, в частности, президент страны Реувен Ривлин, Нетаньяху и родственники Баумеля.
Танковый батальон израильской армии при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан), долина Бекаа, 11 июня 1982 года потерял до 35 солдат и офицеров. В том бою пропал без вести Баумель. Израиль не оставлял попытки найти своего солдата более 37 лет.