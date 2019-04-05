Зеленский и Порошенко сдали анализы
В крови Порошенко психоактивных веществ не обнаружено, Зеленский пообещал опубликовать результаты через три дня.
В крови Порошенко психоактивных веществ не обнаружено, Зеленский пообещал опубликовать результаты через три дня.
Действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков в крови для выполнения условий проведения дебатов.
Порошенко сдавал анализы в медцентре НСК «Олимпийский». Он заявил, что обнародованы будут только результаты анализов на алкоголь и наркотики, другие данные публиковаться не будут.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, и в следующий раунд прошли Зеленский и Порошенко, занявшие первое и второе места соответственно. Сразу после публикации данных экзитполов 31 марта Порошенко заявил, что перед вторым туром кандидаты должны обязательно принять участие в публичных прениях. 3 апреля Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» — именно на этой арене, сказал артист, должна состояться его публичная встреча с Порошенко. Утром 4 апреля Порошенко согласился на дебаты на стадионе на условиях шоумена. Мероприятие должно состояться 19 апреля.
Владимир Зеленский поставил условие для участников дебатов: обязательная сдача анализов на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Порошенко согласился на это, после чего высказал предположение, что Зеленский просто пытается уклониться от участия в дебатах.
Кроме этого, Зеленский пригласил модерировать дебаты выбывшую в первом туре лидера партии «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Тимошенко пообещала подумать.
Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля. В нем будут бороться Зеленский и Порошенко, набравшие больше всего голосов в первом туре.